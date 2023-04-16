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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» и «Зенит» не забили в первом тайме

16 Апреля 2023 • 19:56 Комментировать
Ростов
0:0
Зенит
окончен

В воскресенье вечером проходит центральный матч 23-го тура чемпионата России – «Ростов» принимает «Зенит». После первого тайма на табло стадиона в Ростове-на-Дону горят нули.

Нулевой счёт в целом больше устраивает лидирующий в Премьер-лиге «Зенит», который при ничьей сохранит нынешний отрыв от второго «Ростова» в девять очков. Ростовчанам, понятное дело, хочется победить и приблизиться к питерцам.

Следить за событиями второго тайма матча чемпионата России между «Ростовом» и «Зенитом» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Зенит Ростов
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