Стрепетов считает, что «Ростову» будет тяжело остаться на втором месте в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о том, сможет ли «Ростов» сохранить вторую строчку в Российской премьер-лиге.

«Валерий Карпин сделает все, чтобы сохранить эту позицию на втором месте. Но будет сложно, с учетом того, как выглядит сейчас «Спартак» и особенно ЦСКА», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

На данный момент «желто-синие» идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. «Спартак» — третий, у команды тоже 45 баллов, но у подопечных Карпина есть игра в запасе.

Сегодня, 16 апреля, «Ростов» примет на своем поле «Зенит». Встреча 23-го тура РПЛ начнется в 19:00 по московскому времени.