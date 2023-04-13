Родригао заявил, что хотел бы остаться в «Зените» как можно дольше

Бразильский защитник питерского «Зенита» Родригао заявил, что на данный момент его всё устраивает в своём клубе и он бы хотел оставаться в Питере как можно дольше.

«Пока я не могу сказать, сколько времени я проведу в этом клубе, однако моё желание — это оставаться здесь как можно дольше. Мне очень хорошо в «Зените», - цитирует Родригао Metaratings.

Напомним, что Родригао стал игроком «Зенита» прошлым летом, перейдя из «Сочи». Его контракт с питерцами рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл за питерский клуб в 24 матчах во всех турнирах, единожды отметившись забитым голом.