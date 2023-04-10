Шалимов рассказал, почему «Локомотив» проиграл «Зениту»

Российский специалист Игорь Шалимов назвал причину поражения столичного «Локомотива» от «Зенита». Напомним, вчера один из главных матчей 22 тура РПЛ завершился волевой победой питерской команды – 2:1.

«Игру изменили замены, «Зенит» играл в позиционной атаке и совсем не давали «Локомотиву» выходить. У «Локо» ушла скорость, потому что убрали Глушенкова и Пиняева.», - рассказал Шалимов «Чемпионату», добавив, что в первом тайме «железнодорожники» играли с лидером РПЛ на равных.

После вчерашнего матча «Зенит» набрал 54 очка и продолжает с отрывом возглавлять турнирную таблицу РПЛ.