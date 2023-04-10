Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов рассказал, почему «Локомотив» проиграл «Зениту»

10 Апреля 2023 • 20:27 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
16.04 14:00

Российский специалист Игорь Шалимов назвал причину поражения столичного «Локомотива» от «Зенита». Напомним, вчера один из главных матчей 22 тура РПЛ завершился волевой победой питерской команды – 2:1.

«Игру изменили замены, «Зенит» играл в позиционной атаке и совсем не давали «Локомотиву» выходить. У «Локо» ушла скорость, потому что убрали Глушенкова и Пиняева.», - рассказал Шалимов «Чемпионату», добавив, что в первом тайме «железнодорожники» играли с лидером РПЛ на равных.

После вчерашнего матча «Зенит» набрал 54 очка и продолжает с отрывом возглавлять турнирную таблицу РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Игорь Шалимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2
2
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Апреля
21:53 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Верю, что из Торопа вырастет отличный вратарь»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Интрига в РПЛ продержалась 22 тура»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Игонин считает, что «Зенит» обыграл «Локомотив» не без помощи эмоций
21:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Оренбурга» Личка рассказал о причинах работы в России
21:22 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Акинфеев занял бы первое место в нашем Зале славы»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Мантуана прокомментировал слухи о получении российского паспорта
21:08 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал слова Малкома о желании играть в еврокубках
21:03 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» прокомментировали слова Бейла о паспорте РФ
21:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Ростов» сможет финишировать в тройке РПЛ»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Кузьмин: «Не знаю, как реагировать на уход Бердыева из «Сочи»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Маркос Гильерме прокомментировал поражение от ЦСКА
20:36 · Россия. Премьер-лига
Мансилья рассказал, чего «Оренбургу» не хватило для победы над «Ростовом»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Шалимов рассказал, почему «Локомотив» проиграл «Зениту»
20:10 · Россия. Первая лига
Кузьмин: «Никто в «Рубине» о смене тренера не говорит»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал условие, при котором «Динамо» сможет бороться за первую тройку
Все новости
Рекомендуем