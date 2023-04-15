Тюкавин остановился в развитии — Павлюченко

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

«Мне кажется, что в «Динамо» он вырос, но как-то остановился, дальше не развивается. Сказать, что он прибавляет каждый год - нет. Он год-два назад прибавил, на таком же уровне остановился», — приводит слова Павлюченко Rusfootball.

По мнению эксперта, Тюкавин может сделать шаг вперед, только если перейдет в «Зенит», ведь там сильные легионеры, а в «Динамо» он сейчас стоит на месте.

В текущем сезоне 20-летний нападающий забил девять голов и сделал шесть результативных передач в 32 матчах с учетом всех турниров.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в чемпионате России, имея в своей копилке 39 очков.