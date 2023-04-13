Шикунов: «В борьбе за первое место нет никакой интриги»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов оценил интригу в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«В борьбе за первое место нет никакой интриги вообще. «Зенит» — чемпион, а второе и третье место распределят «Ростов», «Спартак» и ЦСКА», — заявил экс-работник «жёлто-синих» в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, столичное «Динамо» не сможет навязать борьбу за места в тройке, поскольку подопечные Славиши Йокановича находятся в ужасном состоянии и с большим отставанием от остальных лидеров.

Напомним, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» опережает «Ростов» на девять очков перед очным поединком в рамках 23-го тура.