Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что возможное поражение «Зенита» в матче против «Ростова» не помешает стать команде чемпионом.

«Я думаю, «Зенит» всё равно чемпионом станет. Ясно, что бороться будут. Мы видим, что с «Зенитом» все сейчас нормально играют, они еле-еле выигрывают свои матчи. И с «Локомотивом» из-за мастерства некоторых футболистов вытащил игру. Всё равно у «Ростова» свои козыри есть.

Наверняка снова будут просить пенальти. Комличенко опять будет падать. Будет ли пенальти в ворота «Зенита»? Я не знаю, судьи тоже понимают, что Комличенко в штрафной просто падает и всё. Форвард при росте в два метра при любом контакте упадёт в штрафной. Это смешно», — сказал Мостовой.

Встреча 23-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит» состоится 16 апреля на «Ростов Арене». Начало матча – в 19:00 мск.