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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Переход Пиняева в «Зенит»? У нас возможно всё»

11 Апреля 2023 • 19:15 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис не стал исключать возможный переход Сергея Пиняева в питерский «Зенит» из «Локомотива».

«У нас всё возможно, это, если чесно, вопрос не ко мне, а к руководству «Зенита». Его из «Крыльев Советов» можно было не отпускать, но отпустили в «Локомотив». Время покажет», - рассказал Канчельскис «Спорт-Экспрессу», добавив, что текущий сезон в «Локомотиве» Пиняев точно доиграет, а дальше будет видно.

В текущем сезоне молодой полузащитник отлично проявляет себя в матчах РПЛ. На его счету пять голов и три ассиста, которые он оформил в 23 матчах за «Крылья Советов» и «Локомотив» во Премьер-лиге и Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис Сергей Пиняев
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