Кирьяков: «Зенит» — чемпион на 80 процентов»

Бывший футболист российской национальной команды Сергей Кирьяков оценил чемпионскую гонку нынешнего сезона Премьер-лиги.

«Зенит» — чемпион на 80 процентов, а 20 процентов отношу к тому, что в футболе может быть всё. Но, учитывая уровень нашего чемпионата, я скептически отношусь к этому: преследователям такой отрыв будет тяжело ликвидировать, потому что все они играют нестабильно», — заявил наставник «Ленинградца» в интервью «Чемпионату». По его мнению, для сохранения шансов на золото «Ростов» и «Спартак» должны одерживать победы в оставшихся матчах, в то время как «Зениту» нужно несколько раз оступиться.

Напомним, что за семь туров до конца «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице РПЛ, опережая «Ростов» на девять очков.