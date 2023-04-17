Хиддинк: «Не знаю, есть ли сейчас в России талантливые игроки»

Бывший наставник сборной России Гус Хиддинк ответил на вопрос о лучшем футболисте страны в настоящий момент.

«Кто сейчас самый талантливый российский футболист? Не знаю, есть ли сейчас в России талантливые игроки, потому что не слежу за российским футболом. Его нигде не показывают», — заявил нидерландский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Гус Хиддинк руководил сборной России с 2006 по 2010 год, взяв бронзовые медали на чемпионате Европы в 2008 году. Также именитый тренер возглавлял «Анжи» с 2012 по 2013 год.