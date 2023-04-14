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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко: «Будет интересный матч с «Зенитом», можем интрижки создать для чемпионата»

14 Апреля 2023 • 17:45 Комментировать
Ростов
...
Зенит
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16.04 19:00

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался об интриге в РПЛ накануне матча против «Зенита» в рамках 23-го тура.

«Ещё восемь матчей в чемпионате, все зависит от нас. Не надо смотреть, кто потерял очки, кто выиграл. Главное — это наша игра. Будет интересный матч с «Зенитом», можем интрижки создать для чемпионата», — заявил форвард сборной России, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Комличенко отметил, что хотел бы видеть полные трибуны на столь важном матче, поскольку зрительская поддержка является большим стимулом для команды. Также нападающий рассказал, что коллективу не нужна дополнительная мотивация от тренера команды Валерия Карпина.

Напомним, что «Ростов» примёт «Зенит» в воскресенье, 16 апреля. Отставание «жёлто-синих» от лидера чемпионата России составляет девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Николай Комличенко
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