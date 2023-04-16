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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев не верит, что «Ростов» останется в тройке

16 Апреля 2023 • 12:23 Комментировать
Ростов
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Зенит
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Через 4 ч. 24 мин.

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, сможет ли «Ростов» завоевать медали в этом году.

«Скажу прямо: я в «Ростов» как в возможного серебряного призера нынешнего чемпионата не верю! Его в тройке призеров РПЛ не будет – дончан обойдут ЦСКА и «Спартак». Ростовчане играют на пределе своих возможностей», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

«Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. У идущего на третьем месте «Спартак» столько же баллов, но у команды Валерия Карпина есть матч в запасе. Далее расположились ЦСКА (44) и «Динамо» (39).

Сегодня, 16 апреля, «Ростов» примет на своем поле лидера чемпионата — «Зенит» в рамках 23-го тура РПЛ. Встреча начнется в 19:00 по мск. За текстовой онлайн-трансляцией игры можно будет следить по ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
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