Агент: «На данный момент переговоров о выкупе Мантуана нет»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, правами на которого владеет «Коринтианс», сообщил о том, что пока переговоры о возможном выкупе бразильца между сторонами не ведутся.

«На данный момент переговоров о выкупе Мантуана нет. Всё остановилось. Но игрок хочет остаться в «Зените» и играть за этот клуб», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хочет видеть Мантуана в своей команде на постоянной основе.

В текущем сезоне 21-летний бразилец провёл в составе «сине-бело-голубых» 23 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Рыночная стоимость Мантуана сейчас оценивается в 3 миллиона евро.