Гаджиев: «Зенит» лидирует в чемпионате уже около 145 туров подряд»

Знаменитый российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о потенциальном чемпионстве петербургского «Зенита».

«Зенит» лидирует в чемпионате уже около 145 туров подряд. Они четыре года подряд выигрывали титул — доведут до конца и в этот раз. Команда организована, подготовлена и имеет сильнейший состав. Не знаю, что должно случиться, чтобы было иначе», — заявил президент махачкалинского «Динамо» в интервью «Чемпионату».

По его мнению, подопечные Сергея Семака могут лишиться чемпионского титула, если сбавят обороты. Специалист назвал «сине-бело-голубых» волевой, организованной и дисциплинированной командой с большим потенциалом.

Напомним, что за семь туров до конца нынешнего сезона Премьер-лиги «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице, опережая «Ростов» на девять очков.