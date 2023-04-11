Колыванов: «Пиняев и Тюкавин в «Зените» могут сесть на скамейку»

Российский тренер Игорь Колыванов скептически отнёсся к сегодняшним слухам о том, что питерский «Зенит» рассчитывает приобрести Сергея Пиняева из «Локомотива» и Константина Тюкавина из московского «Динамо».

«Это два молодых перспективных футболиста, один становится лидером в «Динамо», другой всего в 18 лет – в старте «Локомотива». Перейти это одно, но будут ли там они играть? Могут и на лавочку присесть», - цитирует Колыванова портал Rusfootball.

Ранее мы сообщали, что вероятность подписания питерцами Тюкавина и Пиняева вырастет в разы, если летом из клуба уйдут два игрока основы – Малком Филипе и Клаудиньо.