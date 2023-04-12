Балахнин назвал слабое место «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова», футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился своими мыслями о слабом месте «жёлто-синих». «Ростову», напомним, в грядущем туре РПЛ предстоит сыграть с абсолютным лидером лиги – питерским «Зенитом».

«То, что «Ростов» часто разыгрывает мяч через вратаря, а Песьяков ошибается, будет использовать всякий соперник. Это риск и, вероятно, если бы ростовчане были на гране вылета, то отказались бы от таких приёмов», - рассказал Балахнин «РБ Спорт».

«Ростов», напомним, с 45 баллами занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, в то время как «Зенит» находится в сильном отрыве от него и идёт с 54 очками на первом месте.

Игра «Ростова» и «Зенита» пройдёт 16 апреля на газоне «Ростов Арены».

Ранее Балахнин прокомментировал результат последнего официального матча ростовчан в РПЛ, в нём подопечные Валерия Карпина поделили очки с крепким «Оренбургом» Марцела Лички.