Карпин — о матче с «Зенитом»: «Нет ощущения чемпионского матча»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче против «Зенита» в 23-м туре Премьер-лиги.

«Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». Карпин призвал оставаться реалистами, выделив большой отрыв «Зенита» и разные возможности клубов. Тем не менее Валерий Георгиевич отметил, что его подопечные движутся от игры к игре, думая лишь о предстоящей встрече.

Напомним, что «Ростов» примет «Зенит» в воскресенье, 16 апреля. Команда Карпина отстаёт от лидера Премьер-лиги на девять очков, занимая вторую строчку в турнирной таблице.