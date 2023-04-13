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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин — о матче с «Зенитом»: «Нет ощущения чемпионского матча»

13 Апреля 2023 • 18:26 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался о предстоящем матче против «Зенита» в 23-м туре Премьер-лиги.

«Это встреча двух команд, которые располагаются вверху турнирной таблицы, но думаю, что ни у кого нет ощущения чемпионского матча», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». Карпин призвал оставаться реалистами, выделив большой отрыв «Зенита» и разные возможности клубов. Тем не менее Валерий Георгиевич отметил, что его подопечные движутся от игры к игре, думая лишь о предстоящей встрече.

Напомним, что «Ростов» примет «Зенит» в воскресенье, 16 апреля. Команда Карпина отстаёт от лидера Премьер-лиги на девять очков, занимая вторую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Карпин
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