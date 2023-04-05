Агент Малкома: «Сейчас не время говорить о возможном уходе»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, вновь высказался о возможной смене клубной прописки своего клиента предстоящим летом.

«Что касается слов Малкома, сейчас идут лишь консультации. У «Зенита» заключительная часть сезона, поэтому сейчас не время говорить о возможном уходе», - приводит слова Гарсии «Чемпионат».

Напомним, немногим ранее футбольный деятель говорил о том, что главной целью для футболиста в данный момент является выигрыш золотых медалей национального российского чемпионата.

В данный момент эта цель выглядит вполне осуществимой, так как «сине-бело-голубые» располагаются на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с семиочковым отрывом от второй команды турнира, «Ростова».

Очная игра «Ростов» - «Зенит» состоится через 11 дней на домашнем стадионе «жёлто-синих».