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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Малкома: «Сейчас не время говорить о возможном уходе»

05 Апреля 2023 • 17:51 Комментировать
Ростов
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Зенит
16.04 19:00

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, вновь высказался о возможной смене клубной прописки своего клиента предстоящим летом.

«Что касается слов Малкома, сейчас идут лишь консультации. У «Зенита» заключительная часть сезона, поэтому сейчас не время говорить о возможном уходе», - приводит слова Гарсии «Чемпионат».

Напомним, немногим ранее футбольный деятель говорил о том, что главной целью для футболиста в данный момент является выигрыш золотых медалей национального российского чемпионата.

В данный момент эта цель выглядит вполне осуществимой, так как «сине-бело-голубые» располагаются на первом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги с семиочковым отрывом от второй команды турнира, «Ростова».

Очная игра «Ростов» - «Зенит» состоится через 11 дней на домашнем стадионе «жёлто-синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе
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