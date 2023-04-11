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Селюк: «Какой смысл Пиняеву идти в «Зенит»?

11 Апреля 2023 • 15:48 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
16.04 14:00

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в «Зенит».

«Я понимаю, что где-то «Зенит» мог бы быть теоретически заинтересован в будущем Пиняева. Но какой смысл идти ему в «Зенит»? Не беру бразильцев. Играет там Мостовой. Не думаю, что Пиняев сильнее Мостового», — приводит слова Селюка Rusfootball.

Агент считает, что «железнодорожники» будут выглядеть клоунами, если через полгода перепродадут Пиняева в «Зенит» всего на миллион дороже.

Напомним, 18-летний футболист перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов» минувшей зимой. В текущем сезоне Пиняев провел 23 матча во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Дмитрий Селюк Сергей Пиняев
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