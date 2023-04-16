«Зенит» назвал состав на матч с «Ростовом»

Программу 23-го тура чемпионата России будет закрывать центральный его матч – «Зенит» сыграет в гостях у «Ростова». Рулевой питерцев Сергей Семак решил выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги и может стать чемпионом пятый год подряд. Второй «Ростов» питерцы опережают на девять зачётных баллов.

«Ростов» и «Зенит» начнут матч в 19:00 по московскому времени. Следить за матчем во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.