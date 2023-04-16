Данни не верит, что «Зенит» упустит чемпионство

Бывший игрок «Зенита» Мигель Данни поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» сыграют с «Ростовом».

«Не верю, что эта встреча станет ключевой, «Зенит» впереди с большим отрывом. Не верю, что «Зенит» упустит чемпионство, даже если потеряет сегодня очки! Тем не менее, «Ростов» — очень сильная команда», — приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

Матч «Ростов» - «Зенит» состоится сегодня, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.