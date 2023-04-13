Родригао: Скоро Кассьерру прорвёт и он преобразится

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал невысокую результативность форварда команды Матео Кассьерры.

«Кассьерра потрясающий футболист и человек. Это видно на тренировках и на поле. Конечно, за нападающего должны говорить его голы. Пока Матео не удается забивать столько, сколько он хотел и мог бы. Уверен, скоро у него это получится», — цитирует Родригао Metaratings.

По мнению игрока, Кассьерре не хватает уверенности, когда случаются такие серии без голов, уверенность уходит, но скоро его должно прорвать.

В текущем сезоне 26-летний колумбийский форвард забил пять голов и отдал шесть ассистов в 27 матчах во всех турнирах.