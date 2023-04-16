Карпин выбрал состав «Ростова» на матч с «Зенитом»

В главном матче 23-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» будет принимать «Зенит». Наставник ростовской команды Валерий Карпин решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Отметим, что «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Карпина отстаёт на девять очков.

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.