Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев считает, что «Зениту» ничего не помешает выиграть РПЛ в следующем году

10 Апреля 2023 • 17:13 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Известный тренер и футбольный эксперт Борис Игнатьев оценил перспективы «Зенита» в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Думаю, «Зениту» ничего не помешает в следующем сезоне. У них очень квалифицированный подбор футболистов. При этом стоит отметить отлаженную комбинационную игру. Здесь надо отдать должное Семаку», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Специалист считает, что наставник «сине-бело-голубых» отлично справляется со своими игроками, он грамотно использует их возможности.

Напомним, «Зенит» выиграл последние четыре сезона РПЛ и в этом году команда близка к пятому подряд чемпионству, которое может принести петербуржцам вторую звезду над эмблемой.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Борис Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2
0
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Апреля
17:42 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Чернов получил травму в матче с «Оренбургом»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Зенит» может потерять очки в оставшихся матчах»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Бушманов раскритиковал уровень матча «Спартак» - «Динамо»
17:26 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» быстро забил два мяча в ворота «Ростова»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Гранат признался, что удивлён увольнению Бердыева из «Сочи»
17:23 · Россия. Премьер-лига
Камоцци отреагировал на отказ Дзюбы жать руку Семаку
17:19 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» потерял уверенность»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Кержаков может возглавить клуб РПЛ
17:13 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев считает, что «Зениту» ничего не помешает выиграть РПЛ в следующем году
17:12 · Россия. Премьер-лига
Зделар: «Кубок России очень важен для нас»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Бердыев и Сёмин – мэтры нашего футбола»
17:03 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что могут отпустить Антона Миранчука в Европу
16:58 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Сложности есть с переездом, с составом»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал о трудностях «Ростова» перед игрой с «Оренбургом»
Все новости
Рекомендуем