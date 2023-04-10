Борис Игнатьев считает, что «Зениту» ничего не помешает выиграть РПЛ в следующем году

Известный тренер и футбольный эксперт Борис Игнатьев оценил перспективы «Зенита» в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Думаю, «Зениту» ничего не помешает в следующем сезоне. У них очень квалифицированный подбор футболистов. При этом стоит отметить отлаженную комбинационную игру. Здесь надо отдать должное Семаку», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ру».

Специалист считает, что наставник «сине-бело-голубых» отлично справляется со своими игроками, он грамотно использует их возможности.

Напомним, «Зенит» выиграл последние четыре сезона РПЛ и в этом году команда близка к пятому подряд чемпионству, которое может принести петербуржцам вторую звезду над эмблемой.