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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» рассказали, как команда будет добираться в Ростов-на-Дону

11 Апреля 2023 • 19:49 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

В следующем туре чемпионата России сыграют «Ростов» и «Зенит». Учитывая установленные ограничения полётов, питерцам придётся добираться в Ростов-на-Дону на автобусе. Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе «сине-бело-голубых».

«Зенит» будет добираться на матч с «Ростовом» на самолёте через Ставрополь, оттуда команда поедет в Ростов-на-Дону на автобусе. Отправление в субботу», - комментарий пресс-службы питерского клуба приводит ТАСС.

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 16 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени. На текущий момент питерцы лидируют в РПЛ, а ростовчане идут вторыми, отставая на девять очков.

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