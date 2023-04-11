В «Зените» рассказали, как команда будет добираться в Ростов-на-Дону

В следующем туре чемпионата России сыграют «Ростов» и «Зенит». Учитывая установленные ограничения полётов, питерцам придётся добираться в Ростов-на-Дону на автобусе. Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе «сине-бело-голубых».

«Зенит» будет добираться на матч с «Ростовом» на самолёте через Ставрополь, оттуда команда поедет в Ростов-на-Дону на автобусе. Отправление в субботу», - комментарий пресс-службы питерского клуба приводит ТАСС.

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 16 апреля. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени. На текущий момент питерцы лидируют в РПЛ, а ростовчане идут вторыми, отставая на девять очков.