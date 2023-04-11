Булыкин: «Я бы не сказал, что «Зенит» — явный гегемон»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«Я бы не сказал, что «Зенит» — явный гегемон, просто у них хорошо получается доводить матчи до результата. Но где «Зенит» в Кубке России? Есть игры, когда они проигрывают и в чемпионате», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, есть команды, которые могут конкурировать с «Зенитом», но, к сожалению, пока они этого не делают. В следующем сезоне у «сине-бело-голубых» не будет такого превосходства, потому что произойдет много изменений в клубах, считает Булыкин.

Напомним, подопечные Сергея Семака выиграли последние четыре розыгрыша РПЛ и в этом году близки к пятому подряд трофею.