Камоцци: «Ростову» будет непросто занять второе место по итогам сезона»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил шансы «Ростова» сохранить второе место по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.

Итальянец отметил, что главный тренер южан Валерий Карпин проделывает отличную работу, но остаться вторыми ростовчанам будет непросто.

«Я не удивлён тем, что «Ростов» забрался так высоко. Они молодцы, учитывая то, что играют без легионеров. Второе место по итогам сезона? Это будет непросто», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В 22 турах РПЛ «Ростов» набрал 45 очков и опережает третий «Спартак» на три балла. Следом идёт ЦСКА, отстающий от команды Карпина на четыре очка.

Свой ближайший матч «Ростов» проведёт завтра, 16 апреля, против лидера РПЛ «Зенита». Начало — в 19:00 по московскому времени.