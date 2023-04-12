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Ренан: «Когда я был маленьким, папа пытался научить меня читать рэп»

12 Апреля 2023 • 09:17 Комментировать
Ростов
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Зенит
16.04 19:00

Защитник «Зенита» Роберт Ренан рассказал о том, как отец учил его читать рэп.

Отметим, что отец бразильского футболиста увлекался этим жанром музыки и даже проводил концерты, однако, как признаётся Ренан, денег это хобби приносило немного. По словам 19-летнего защитника, сам он в себе таких способностей никогда не ощущал.

«Когда я был маленьким, папа пытался научить меня, подтолкнуть к этому делу, но быстро стало понятно, что у меня гораздо лучше получается играть в футбол», — цитирует Ренана «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» прошлой зимой из «Коринтианса». В составе «сине-бело-голубых» защитник успел провести шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан
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