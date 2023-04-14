Байдачный назвал сильные стороны «Ростова» перед матчем с «Зенитом»

Бывший тренер «Ростова» Анатолий Байдачный порассуждал о грядущем центральном матче РПЛ. В нём, напомним, «Ростов» Валерия Карпина сыграет дома с лидером чемпионата России – питерским «Зенитом». И назвал то, что «жёлто-синие» могут противопоставить гранду из Петербурга.

«Коллективный футбол, организацию и дисциплину при игре в обороне и атаке. Борьбу от первой до последней минуты матча, а также хорошую реализацию моментов», - заявил специалист «Спорту День за Днём».

Матч «Ростов» - «Зенит» состоится 16 апреля в воскресенье. Место действия – «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Напомним, что на данный момент отрыв питерцев от второго места, на котором идёт «Ростов», довольно велик и составляет девять баллов.