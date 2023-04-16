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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Это матч двух лидирующих команд, он очень важный, но решающего значения не имеет»

16 Апреля 2023 • 19:03 Комментировать
Ростов
0:0
Зенит
1 5.65 X 4.00 2 1.67
1-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Много разговоров вокруг сохранения или не сохранения интриги в чемпионской гонке применительно к этому матчу. Как это влияет на настроение в команде, стоит ли от себя эти мысли отгонять или, наоборот, использовать в качестве  дополнительной мотивации в сегодняшнем матче?

- Таких мыслей ни у кого нет, еще 8 матчей впереди. Я сегодня ребятам говорил, что к примеру в том же чемпионате Португалии за 8 туров «Бенфика» на 10 очков опережала второе место. Прошло два тура, и уже четыре очка. 8 туров - это огромный отрезок, и сейчас очки преждевременно считать. Вся борьба впереди, это матч двух лидирующих команд, он очень важный, но решающего значения не имеет.

- Чего ждать от «Ростова» в этой встрече, будет ли это тот «Ростов», что и во всех предыдущих матчах, или возможны тактические изменения?

- Нет. Я думаю, это будет тот же «Ростов», что и во всех предыдущих матчах. Команда играет дома, команда молодая, естественно, есть движение, агрессия, эмоции, которые присущи команды, особенно когда она играет дома, мы это сегодня всё увидим.

- Много разговоров о рекордном количестве пенальти «Ростова» и человеке, который их чаще всех зарабатывает. Были ли какие-то персональные указания защитникам центральным и всем остальным, как играть против Комличенко?

- Нет, мы прекрасно знаем статистику. Думаю, не только мы, но и другие клубы. Мы видим по вчерашнему матчу и по другим матчам, очень много пенальти, которых по духу игры быть не должно. Поэтому я думаю, что в Европе над этим вопросов в Европе собираются судьи и футболисты, думают, как вопрос решить. Мы все прекрасно понимаем, болельщики и специалисты, что все-таки что-то надо с этим делать.

- Барриос выходил на замену с «Локомотивом» на несколько минут, а сегодня в старте. Готов ли он на все 90?

- Да, он провел полноценную тренировочную неделю с командой. Конечно, может быть, не на 100%, но готов достаточно, чтобы играть в стартовом составе.

- В старте сегодня Кассьерра, а в предыдущем туре выходил Сергеев. Выбор нападающего на эту встречу связан с тактическими задумками, или с тем, что Кассьерра неплохо сыграл с «Локомотивом»?

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- И один момент повлиял, и второй момент повлиял. Мы смотрим в зависимости от соперника, как нам лучше сыграть, в том числе на стандартных положениях. Поэтому Матео в этом отношении повыше и играет немного лучше головой. Плюс эмоции у него самые положительные после прошлой игры, все-таки забил, и мы решили его сегодня поставить в стартовый состав.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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