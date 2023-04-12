Петржела: «Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что легионеры выступают за российские клубы исключительно ради денег.

Чешский специалист считает, что «Зениту» по силам переманить к себе нидерландского лидера «Спартака» Квинси Промеса, предложив ему хорошую зарплату.

«Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург. Потому что все легионеры играют в России исключительно из-за денег», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше чемпионата России 31-летний Промес провёл 20 матчей, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. В настоящий момент нидерландец делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров сезона с бразильским нападающим «Зенита» Малкомом.