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Петржела: «Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак»

12 Апреля 2023 • 16:18 Комментировать (1)
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что легионеры выступают за российские клубы исключительно ради денег.

Чешский специалист считает, что «Зениту» по силам переманить к себе нидерландского лидера «Спартака» Квинси Промеса, предложив ему хорошую зарплату.

«Если «Зенит» хорошо заплатит Промесу, он быстро перестанет любить «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург. Потому что все легионеры играют в России исключительно из-за денег», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше чемпионата России 31-летний Промес провёл 20 матчей, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. В настоящий момент нидерландец делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров сезона с бразильским нападающим «Зенита» Малкомом.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела Квинси Промес
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Апреля 2023 в 16:36
ай златозубо сказал пан-цЫган.. в ентам мире за усё надыть платиць.. патаму шта када ты платишь то платишь цЫгану.. а кагда переплачиваешь то переплачивашь уже модьЪяру.. А-ха-ха-ха! )))
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