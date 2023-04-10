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Тренер «Зенита»: «Слова Малкома переврали, он не хочет уходить из «Зенита»

10 Апреля 2023 • 10:27 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Тренер «Зенита» Вильям Артур де Оливейра высказался о возможном уходе нападающего Малкома из петербургского клуба грядущим летом.

Напомним, ранее бразилец с российским паспортом заявил, что хотел бы участвовать в еврокубках и не исключает того, что по окончании сезона он может покинуть «Зенит».

По словам тренера, слова футболиста переврали и Малком не планирует покидать команду.

«Понятно, что все хотят играть в самом сильном чемпионате, но, опять-же, если к нам в клуб придёт по нему предложение, которое будет устраивать все стороны, любой футболист может уйти. Малком счастлив в «Зените», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

Кроме того, тренер подчеркнул, что и другие бразильские игроки «Зенита» не планируют покидать российский клуб ближайшим летом.  

Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года. В текущем сезоне нападающий провёл за «сине-бело-голубых» 28 матчей, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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