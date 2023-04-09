«Зенит» обыграл «Локомотив» в гостях в РПЛ впервые за шесть лет

Петербургский «Зенит» сегодня оформил выездную победу над столичным «Локомотивом» - 2:1. Героем матча в заключительной его части стал колумбийский форвард Матео Кассьерра, принёсший зенитовцам важные три очка.

Как оказалось, в последний раз в рамках чемпионата России питерцы обыгрывали «железнодорожников» в гостях ещё в сезоне-2016/17 – шесть лет назад. Это случилось в 21 мая в 30 туре, гости из Питера забили москвичам два безответных гола. С тех пор «Зениту» не удавалось огорчить «Локомотив» на его территории. Напомним, в том сезоне петербургскую команду тренировал знаменитый румынский тренер Мирча Луческу.

О том, как проходила сегодняшняя игра, читайте подробнее в нашей заметке.