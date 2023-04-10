Игонин считает, что «Зенит» обыграл «Локомотив» не без помощи эмоций

Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Игонин отметил, что добыть вчерашнюю ценную победу над «железнодорожниками» подопечным Сергея Семака помог и правильный эмоциональный настрой, которым они зарядились в конце первого тайма.

«Зенит» вчера был более эмоционален потому, что всё-таки «Локомотив» — это — Москва», - ответил Игонин корреспонденту «Чемпионата».

По мнению бывшего футболиста, в первом тайме видно было, что «Зениту» в эмоциональном плане было нелегко.

«То, что они добавили в эмоциональном аспекте – принесло им успех», - добавил эксперт.

Напомним, что победа «Зенита» над «Локомотивом» воскресным вечером получилась волевой. Счёт в первом тайме матча открыл Максим Глушенков, однако в тайме втором питерцы забили два гола и перевернули исход матча в свою пользу.