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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин считает, что «Зенит» обыграл «Локомотив» не без помощи эмоций

10 Апреля 2023 • 21:28 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Игонин отметил, что добыть вчерашнюю ценную победу над «железнодорожниками» подопечным Сергея Семака помог и правильный эмоциональный настрой, которым они зарядились в конце первого тайма.

«Зенит» вчера был более эмоционален потому, что всё-таки «Локомотив» — это — Москва», - ответил Игонин корреспонденту «Чемпионата».

По мнению бывшего футболиста, в первом тайме видно было, что «Зениту» в эмоциональном плане было нелегко.

«То, что они добавили в эмоциональном аспекте – принесло им успех», - добавил эксперт.

Напомним, что победа «Зенита» над «Локомотивом» воскресным вечером получилась волевой. Счёт в первом тайме матча открыл Максим Глушенков, однако в тайме втором питерцы забили два гола и перевернули исход матча в свою пользу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Алексей Игонин
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