Угаров назвал команды, которые разыграют медали в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о борьбе за призовые места в РПЛ.

«С чемпионством тут все ясно. А что касается борьбы за медали, то «Ростов», «Спартак» и ЦСКА достаточно интересны, у каждой видно, что хочет тренер. А кто будет лучшим, это покажут игры», — цитирует Угарова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Динамо», несмотря на победу над «Пари НН», не сможет включиться в борьбу за тройку, пока команда не готова к этому. «Бело-голубые» займут 5-6 место, считает Угаров.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 игры. «Ростов» идет на второй строчке, имея в копилке 45 очков за столько же матчей. Замыкает тройку «Спартак», который благодаря победе над «Торпедо» (2:1) в 23-м туре сравнялся с «желто-синими».