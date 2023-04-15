Аршавин не верит, что «Ростов» сможет догнать «Зенит» в РПЛ

Бывший форвард питерского «Зенита» Андрей Аршавин не верит в «Ростов». По его мнению, подопечным Валерия Карпина, несмотря на второе место, будет нереально догнать «сине-бело-голубых» в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

«Ростов», мне кажется, сейчас прыгает выше головы. Команда играет в позитивном настрое, много пенальти, сохраняют свой стиль, но, если сравнить с «Зенитом» - это команды совершенно разного уровня», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что очное противостояние ростовчан и зенитовцев намечено на 16 апреля. На данный момент отставание «Ростова» от первого места и без того велико – девять очков. В случае победы «Зенита», оно увеличится до 12 баллов.

Ранее бывший партнёр Аршавина по сборной России Роман Павлюченко рассказал, что не видит южан даже в первой тройке чемпионата России.