Балахнин: «Ростов» может отобрать очки у «Зенита»

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ, в котором южане примут на своём поле «Зенит».

По мнению специалиста, несмотря на то, что команда из Санкт-Петербурга является фаворитом предстоящей встречи, «Ростов» способен отобрать очки у «сине-бело-голубых».

«В Премьер-лиге нет команд, которые безоговорочно будут набирать три очка в каждом матче. Если за «Зенит» не будут играть пару ведущих футболистов, то команда станет слабее», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. На сегодняшний день петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, опережая второй «Ростов» на девять очков.