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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Через три тура «Зенит» будет официально чемпионом России»

17 Апреля 2023 • 15:40 Комментировать
Ростов
0:0
Зенит
окончен

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги между «жёлто-синими» и «Зенитом» (0:0).

«Ничья никак не поспособствует развитию интриги в борьбе за чемпионство. Петербуржцы не проиграли и не позволили сократить разницу. Мне кажется, через три тура «Зенит» будет официально чемпионом России», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

После 23 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своей копилке 55 очков. Ближайшим преследователем «сине-бело-голубых» является «Ростов», у которого на счету 46 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Виталий Дьяков
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