Шалимов: «Зенит» приехал просто не проиграть»

Известный специалист Игорь Шалимов высказался об итогах центрального матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

«Матч подавали как битву за чемпионство, но я бы смотрел поспокойнее — есть одна команда сильнее всех, и есть три команды, которые борются за третье место. «Зенит» приехал просто не проиграть — команда играет, исходя из своего отрыва, надо просто убрать риск и играть спокойно», — считает тренер, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, подопечные Сергея Семака играли максимально просто в режиме экономии, что отличалось от подхода их соперников. Как считает Шалимов, «Ростов» отдал все силы, отметив, что молодая команда должна выступать именно так.

Напомним, что матч лидеров Премьер-лиги завершился нулевой ничьей, что позволило «Зениту» сохранить отрыв в девять очков за семь туров до конца чемпионата.