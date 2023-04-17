Рианчо: «Рано или поздно Карпин вернётся в «Спартак»

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможности возвращения Валерия Карпина в стан «красно-белых».

«Может ли он вернуться в «Спартак»? Рано или поздно Карпин вернётся в «Спартак» и сделает его чемпионом. Это будет красивая история», — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также Рианчо считает, что работа Карпина в «Ростове» вызывает уважение, отметив, что результат с этим клубом подтвердил квалификацию тренера.

Напомним, что Валерий Карпин руководил «Спартаком» дважды в период с 2009 по 2014 год. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Ростов» под руководством Карпина идёт на втором месте в турнирной таблице за семь туров до конца.