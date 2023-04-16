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Желудков не видит фаворита в матче «Ростов» - «Зенит»

16 Апреля 2023 • 13:28 Комментировать
Ростов
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Зенит
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Через 4 ч. 25 мин.

Бывший нападающий «Зенита» Юрий Желудков высказался перед матчем 23-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и «Ростовом».

«Ростов» будет играть дома в матче с «Зенитом», поэтому у хозяев есть шансы на ничью. Если бы матч проходил в Санкт-Петербурге, то «Зенит» был бы фаворитом матча, а сейчас шансы 50 на 50», — цитирует Желудкова «Чемпионат».

Как считает эксперт, если «Зенит» сможет одержать победу над донским клубом, то команда Семака уже может праздновать чемпионство.

Матч «Ростов» - «Зенит» состоится сегодня, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по мск. Текстовая онлайн-трансляция игры будет проходить на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Юрий Желудков
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