23-й тур Премьер-лиги завершился матчем лидеров, «Ростова» и «Зенита». Команда Валерия Карпина сильно провела первый тайм, но все же сегодня не забивала, впрочем, как и соперник. Пускай гости сегодня ни разу не попали в створ, но моментов для взятия ворот было достаточно. Также отметим редкий момент с двумя мячами в одной части поля, когда мог быть назначен спорный пенальти в ворота гостей, но все же ВАР помог Сергею Карасёва разобраться и его отменить.

Все главные события поединка представлены ниже в видеообзоре.