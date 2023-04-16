Клаудиньо: «Самое важное, что мы увозим хоть какие-то очки отсюда»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Зенит» (0:0) Клаудиньо поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ничья в Ростове. Насколько этот результат для «Зенита» сегодня неожиданный?

- Я бы не назвал этот результат ужасным. Безусловно, мы хотели победить, и у нас были все возможности для этого. Конечно же, при всем уважении к сопернику, «Ростов» - очень сильная команда со своими плюсами. Но у нас было очень много моментов, к сожалению, не удалось их реализовать, но все-таки я считаю, что это очко тоже в нашу копилку. Самое важное, что мы увозим хоть какие-то очки отсюда, хотя очень хотелось победить, и мы могли это сделать.

- Есть объяснение или понимание, что с реализацией у «Зенита»? Только ли невезение или, может быть, другие причины?

- Безусловно, немного не хватило везения, но я думаю, что мы никого не должны винить. Наоборот, похвалить за то, что мы создали столько моментов. Порой бывает, что мяч не заходит в ворота, не попадает в сетку. Но повторюсь, самое главное, что мы сегодня набрали один балл. Он очень важен для нас. Двигаемся дальше.