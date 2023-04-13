Каряка: Если «Ростов» победит «Зенит», то какая-то интрига в РПЛ сохранится

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка ответил на вопрос, сохранится ли интрига в РПЛ, если «Ростов» обыграет «Зенит».

«Интрига, конечно, какая-то сохранится, если ростовчане победят. Скажем так: у «Зенита», конечно, больше всего шансов стать чемпионом. Но хотелось бы, чтобы интрига жила как можно дольше», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».

После 22 туров «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 54 очка. «Ростов» идет на второй строчке, набрав 45 баллов.

Встреча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет 16 апреля, начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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