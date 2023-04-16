Червиченко объяснил, что нужно сделать «Ростову» для победы над «Зенитом»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался перед матчем 23-го тура РПЛ «Ростов» - «Зенит».

«Для победы над «Зенитом» «Ростову» нужно прыгнуть не выше головы, а выше двух голов. Как мы видим, «Ростов» начали глушить. Все видели, что исполнил судья-мерзавец в последнем матче. Поэтому я не думаю, что у «Ростова» есть шансы», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что «Ростов» может зацепить одно очко, ведь команда будет играть на своем поле, а «Зенит» очень долго добирался до города, но объективно, «желто-синие» не должны побеждать.

Встреча между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет сегодня, 16 апреля. Начало игры запланировано на 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.