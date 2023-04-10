Талалаев видит в Голенкове конкурента Комличенко

Российский тренер Андрей Талалаев высказался о нападающем «Ростова» Егоре Голенкове. Молодой футболист в понедельник вечером впервые в карьере отличился в рамках Премьер-лиги, поразив на выезде ворота «Оренбурга». Матч завершился боевой ничьей – 2:2.

«Мальчишка неплохой и нестандартный. На втором этаже его способности просто великолепны, тем более, сейчас он прибавил в мощности и силе», - делится специалист с «Матч ТВ».

Напомним, на то, чтобы впервые отличиться в рамках Российской премьер-лиги, Голенкову потребовалось 42 проведённых матча в составе самарских «Крыльев Советов» и «Ростова».

«Потихоньку составит конкуренцию и Комличенко, если тот не будет свои моменты реализовывать», - заключил Талалаев.