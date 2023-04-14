Борис Игнатьев: «Зенит» в этом сезоне уже никто не догонит»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев высказался об интриге в нынешнем сезоне Премьер-лиги за восемь туров до конца сезона.

«Команда Сергея Семака, как и следовало ожидать, не оставила никаких шансов конкурентам в борьбе за чемпионство. Думаю, «Зенит» в этом сезоне уже никто не догонит, «Спартак» будет бороться исключительно за второе место», — заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, борьба за второе и третье место будет интересной, поскольку «Спартак», «Ростов» и ЦСКА обладают одинаковыми шансами на серебро.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «жёлто-синих» на девять очков. Очный матч лучших клубов текущего сезона пройдёт в Ростове в воскресенье, 16 апреля.