Агент подтвердил, что Мантуан и «Зенит» близки к новому контракту

Агент защитника петербургского «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия заявил, что верит словам тренера «Зенита» Вильяма де Оливейры о том, что защитник близок к новому контракту с питерцами.

«Если он так сказал, значит, это действительно так», - сказал агент порталу Sport24.

Мантуан выступает за «Зенит» в рамках арендного соглашения, которое завершается в конце текущего сезона. Права на 21-летнего игрока принадлежат бразильскому клубу «Коринтианс».

Ранее агент Мантуана высказался о слухах, которые связывают молодого игрока с получением второго гражданства – гражданства Российской Федерации.