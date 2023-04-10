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Агент подтвердил, что Мантуан и «Зенит» близки к новому контракту

10 Апреля 2023 • 23:48 Комментировать
Ростов
...
Зенит
16.04 19:00

Агент защитника петербургского «Зенита» Густаво Мантуана Луис Фернандо Гарсия заявил, что верит словам тренера «Зенита» Вильяма де Оливейры о том, что защитник близок к новому контракту с питерцами.

«Если он так сказал, значит, это действительно так», - сказал агент порталу Sport24.

Мантуан выступает за «Зенит» в рамках арендного соглашения, которое завершается в конце текущего сезона. Права на 21-летнего игрока принадлежат бразильскому клубу «Коринтианс».

Ранее агент Мантуана высказался о слухах, которые связывают молодого игрока с получением второго гражданства – гражданства Российской Федерации.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Густаво Мантуан
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