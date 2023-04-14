Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названы самые дорогостоящие игроки РПЛ

14 Апреля 2023 • 20:43 Комментировать (1)
Ростов
...
Зенит
1 5.90 X 4.20 2 1.55
16.04 19:00

Авторитетный портал Transfermarkt оценил всех игроков Российской премьер-лиги и назвал самых дорогостоящих. Первые пять имён рейтинга играют в стане лидера РПЛ – питерского «Зенита».

Первое место – у нападающего Малкома Филипе, стоимость 26-летнего форварда портал оценивает в 27 млн евро. На втором месте – его бразильский соотечественник и одноклубник Маркус Вендел, 22 млн. На третьем месте – колумбийский опорник петербуржцев Вильмар Барриос, 20 млн евро.

Четвёртое место снова у бразильца – это Клаудиньо, в свои 26 лет он стоит 18 млн евро. Замыкает пятёрку один из лидеров питерцев Дуглас Сантос – 16 млн.

Шестое и седьмое места, наконец, у представителей других клубов. На них расположились динамовец Арсен Захарян и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов – каждый из них стоит по 15 млн евро.

Восьмая строчка рейтинга принадлежит форварду «быков» Джону Кордобе – 11 млн евро. Столько же стоит форвард «Спартака» Квинси Промес. Замыкает десятку нападающий ЦСКА Фёдор Чалов – 10 млн.

Ранее портал назвал самых подорожавших игроков по итогам обновления стоимостей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фёдор Чалов Матвей Сафонов Дуглас Сантос Вильмар Барриос Арсен Захарян Клаудиньо Малком Филипе Маркус Вендел Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Vladik1993-25
14 Апреля 2023 в 21:39
нужен какой то лимит!!у бомжей откуда столько денег!!они же должны с протянутой рукой ходить!!!)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.04.23 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.52 4.30 6.60
Видео
15.04.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Химки Химки
1.47 4.60 7.20
Видео
15.04.23 в 16:30
Сочи Сочи
Краснодар Краснодар
2.32 3.70 2.95
Видео
15.04.23 в 16:30
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.70 3.60 2.02
Видео
15.04.23 в 19:00
Торпедо Москва Торпедо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
8.20 5.20 1.39
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Апреля
21:39 · Россия. Премьер-лига
Гбане: «Уверен, у «Химок» есть шансы остаться в РПЛ»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Машкарин считает, что ЦСКА способен обойти «Спартак»
21:29 · Россия. Премьер-лига
«Урал» - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 15 апреля 2023
21:22 · Россия. Премьер-лига
Мор похвалил нового наставника «Торпедо» Клотета
21:22 · Россия. Премьер-лига
Алип пока не знает, останется ли в «Зените» на следующий год
21:15 · Россия. Премьер-лига
Камоцци поделился ожиданиями от матча «Торпедо» - «Спартак»
21:13 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Краснодар»: прогноз на матч чемпионата России – 15 апреля 2023
21:01 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» - «Пари НН»: прогноз на матч чемпионата России – 15 апреля 2023
20:51 · Россия. Премьер-лига
Кечинов предрекает «Спартаку» тяжёлое дерби с «Торпедо»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «До конца сезона Йокановичу надо дать доработать»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Кривцов — лучший игрок марта в «Краснодаре»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Рианчо отреагировал на слова Мостового, который назвал Абаскаля и Клотета ноунеймами
20:12 · Россия. Премьер-лига
«Факел» надеется, что новый стадион построят до конца года
19:53 · Россия. Премьер-лига
Агент Ранджеловича рассказал о состоянии футболиста
19:45 · Россия. Премьер-лига
Орлов сравнил «Зенит» с «Реалом» и «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем