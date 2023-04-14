Названы самые дорогостоящие игроки РПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt оценил всех игроков Российской премьер-лиги и назвал самых дорогостоящих. Первые пять имён рейтинга играют в стане лидера РПЛ – питерского «Зенита».

Первое место – у нападающего Малкома Филипе, стоимость 26-летнего форварда портал оценивает в 27 млн евро. На втором месте – его бразильский соотечественник и одноклубник Маркус Вендел, 22 млн. На третьем месте – колумбийский опорник петербуржцев Вильмар Барриос, 20 млн евро.

Четвёртое место снова у бразильца – это Клаудиньо, в свои 26 лет он стоит 18 млн евро. Замыкает пятёрку один из лидеров питерцев Дуглас Сантос – 16 млн.

Шестое и седьмое места, наконец, у представителей других клубов. На них расположились динамовец Арсен Захарян и голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов – каждый из них стоит по 15 млн евро.

Восьмая строчка рейтинга принадлежит форварду «быков» Джону Кордобе – 11 млн евро. Столько же стоит форвард «Спартака» Квинси Промес. Замыкает десятку нападающий ЦСКА Фёдор Чалов – 10 млн.

Ранее портал назвал самых подорожавших игроков по итогам обновления стоимостей.