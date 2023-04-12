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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игонин рассказал, зачем «Зениту» нужен Мантуан

12 Апреля 2023 • 21:54 Комментировать
Ростов
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Зенит
16.04 19:00

Бывший зенитовец Алексей Игонин порассуждал о роли защитника «Зенита» Густаво Мантуана. Ранее сообщалось о том, что молодой бразилец, принадлежащий «Коринтиансу», может подписать с питерским клубом полноценный трудовой договор.

«Всё, что связано с российскими футболистами у нас в стране – большая проблема. Давно уже нет хороших игроков подобного плана как Мануан. Здесь только может быть вопрос по его стоимости, насколько это рентабельно или нет», - цитирует Игонина «Спорт День за Днём».

Мантуан является игроком «Зенита» с начала текущего сезона, бразильцу всего 21 год.

«Зенит», пожалуй, единственный клуб, который думает на перспективу», - добавил Игонин.

Всего у бразильского защитника в текущем сезоне набралось уже четыре гола и один ассист, которые он оформил в 16 матчах Премьер-лиги.

Стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за Мантуана

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Густаво Мантуан
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